Türkiye Sigorta (TURSG) güncellenen temettü miktarını duyurdu

Türkiye Sigorta'dan bugün (9 Ağustos) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.161.523.363 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %330 oranında artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılan 3.838.476.637 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışı sebebiyle güncellenen yeni sermayesine göre nakit kar payı ödeme tutar ve oranları güncellenmiştir" denildi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,1800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi ise 3 Eylül. Bedelsiz öncesi temettü tutarı pay başına brüt 0,8609383 TL, net 0,7748444 TL idi.