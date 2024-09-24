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Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi

Borsa İstanbul A.Ş. 'den dün KAP'a yapılan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbire ilişkin açıklama yapıldı.

24 Eylül 2024 | 06:57
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi

Borsa İstanbul'dan dün (23 Eylül) yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş., Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. olmak üzere üç hissenin paylarına 23 Ekim tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.
KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGATE.E, DURDO.E ve SILVR.E payları 24/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 

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Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
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Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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GERİ
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