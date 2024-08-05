Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu

Ulusoy Un'un yaptığı açıklamaya göre Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 6 Ağustos 2024. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimizin 04.06.2024 tarihli Kap duyurusunda; çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,-TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği, söz konusu, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin ve şirketimizin Res ve Ges faaliyetlerine yönelik olarakta "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu.

Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.



Ödeme Tarihi 08.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.