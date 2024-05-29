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Ulusoy Un (ULUUN) yeni bedelsiz kararını duyurdu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bildirimde bulundu.

29 Mayıs 2024 | 00:08
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 00:20
Ulusoy Un (ULUUN) yeni bedelsiz kararını duyurdu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) bugün KAP'ya yaptığı iki bildirimde bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 292,73184) kararını duyurdu. Şirket, 18 Aralık'ta açıkladığı sermaye azaltımı kararından vazgeçildiğini bildirdi. Yine daha önce açıklanan yüzde 236,19095 oranındaki bedelsiz süreci sonlandırılacak yeni oranla yeni sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamalar şöyle:

  • Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 (Bugün) tarihli toplantısında; Sermaye artırımına ilişkin işlemlerin sadeleştirilmesi amacıyla, 18.12.2023 tarih, 2023/51 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla alınan sermaye azaltımı kararından vazgeçilmesine, Enflasyon muhasebesi etkilerinin görüldüğü 2023 yılı finansal verilerimizin ve enflasyonun aşındırıcı etkilerinin göz önünde bulundurulması sonucunda Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,-TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine oybirliği ile karar verildiğinden, mevcut süreç sonlandırılarak yeni süreç başlatılacaktır
  • Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 (Bugün) tarihli toplantısında; 2023 yılı finansal verilerimizin ve enflasyonun aşındırıcı etkilerinin göz önünde bulundurulması sonucunda Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,- TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada 6 şirket için yarın (29 Mayıs) temettü günü
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
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