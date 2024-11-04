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Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı

Berkshire Hathaway'in nakit varlığı, Warren Buffett'ın hisse senedi satış eğilimini sürdürmesi ve geri alımdan da uzak durması nedeniyle üçüncü çeyrekte 300 milyar doları aştı.

04 Kasım 2024 | 00:32
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı

Cumartesi günü yayınlanan bir rapora göre Omaha merkezli holding, ikinci çeyrekte 276,9 milyar dolar olan nakit varlığını Eylül ayı sonu itibariyle 325,2 milyar dolara yükselterek rekor kırdı.

Buffett, Apple ve Bank of America gibi en büyük hisse senedi varlıklarının önemli bir bölümünü sattıkça nakit varlığı büyümeye devam ediyor. Berkshire, üçüncü çeyrekte Apple hissesinin yaklaşık dörtte birini elden çıkarttı.

94 yaşındaki yatırımcı, Berkshire'ın üçüncü çeyrekte 36,1 milyar dolar değerinde hisse senedi satmasıyla satış tarafında olmaya devam etti. 

Bloomberg'in haberine göre Berkshire'ın bu çeyrekte kendi hisselerinde de geri alım yapmadığı görüldü. Bu durum Buffett'ın kendi şirketinin hisselerinin bile henüz uygun değerlemeye gelmediği düşüncesinde olduğunu gösterdi. Berkshire'ın BNSF demiryolu ve Geico otomotiv sigortası gibi birçok yatırım yaptığı işletmesinden elde ettiği faaliyet kârı, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 10,76 milyar dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 6 düşüşle 10,09 milyar dolara geldi. Şirketin A sınıfı hisseleri başına da yaklaşık 7 bin 19 dolarlık gerileme görüldü.

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