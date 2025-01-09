Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" bugün yayımlandı.
- Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ocak haftasında net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 187,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.
- Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.
- Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara düştü.