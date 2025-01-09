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Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 42,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

09 Ocak 2025 | 22:39
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" bugün yayımlandı.

  • Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ocak haftasında net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 187,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.
  • Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.
  • Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara düştü.
     
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Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
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