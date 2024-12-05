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Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 280 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

05 Aralık 2024 | 15:09
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

  • Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Kasım haftasında net 280 milyon dolarlık hisse senedi, 610,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.
  • Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Kasım itibarıyla 31 milyar 880,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Kasım haftasında 33 milyar 100,2 milyon dolara yükseldi.
  • Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 944,9 milyon dolardan 17 milyar 909,1 milyon dolara, ÖST stokları da 378 milyon dolardan 393,5 milyon dolara çıktı.
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Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
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Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
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Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
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