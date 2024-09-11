Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne yaptı? (Ağustos 2024)
Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne yaptı? (Ağustos 2024)
Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Ağustos ayında 590 milyon dolar net satış yaptılar
11 Eylül 2024 | 08:53
Son Güncellenme: 11 Eylül 2024 | 08:55
Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 590.3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler
Yabancı yatırımcılar Ağustos 2024'te BİST'de 23 milyar 477.2 milyon dolarlık alış ve 24 milyar 67.5 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.
Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 47 milyar 544.8 milyon dolar seviyesinde oluştu.
Yabancı yatırımcılar 2024 yılında şu ana kadar 216 milyar 93 milyon dolarlık alış ve 218 milyar 588.9 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Sonuç olarak toplam satış işlemi 2 milyar 495.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti