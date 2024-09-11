ARA
DOLAR
34,02
-0,05%
DOLAR
EURO
37,57
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
2757,59
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9598,12
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne yaptı? (Ağustos 2024)

Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne yaptı? (Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Ağustos ayında 590 milyon dolar net satış yaptılar

11 Eylül 2024 | 08:53
Son Güncellenme: 11 Eylül 2024 | 08:55
Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne yaptı? (Ağustos 2024)
  • Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 590.3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler
  •  Yabancı yatırımcılar Ağustos 2024'te BİST'de 23 milyar 477.2 milyon dolarlık alış ve 24 milyar 67.5 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.
  •  Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 47 milyar 544.8 milyon dolar seviyesinde oluştu.
  • Yabancı yatırımcılar 2024 yılında şu ana kadar 216 milyar 93 milyon dolarlık alış ve 218 milyar 588.9 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.  Sonuç olarak toplam satış işlemi 2 milyar 495.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti
AyAlış İşlemleri (USD)Satış İşlemleri (USD)Net Fark (USD)
    
Oca.2425.916.065.92925.678.512.724237.553.205
Şub.2435.172.585.63535.392.702.931-220.117.296
Mar.2429.637.312.33629.573.208.41364.103.923
Nis.2423.823.258.72323.744.568.76878.689.955
May.2431.884.566.52632.822.109.585-937.543.059
Haz.2420.554.959.26821.578.122.281-1.023.163.013
Tem.2425.627.268.66125.732.095.997-104.827.336
Ağu.2423.477.233.66924.067.557.846-590.324.177
Yıl Toplamı216.093.250.747218.588.878.545-2.495.627.798
0
  • ALTIN GRAM - TL 2757,59 0,13%
  • ALTIN ONS 2521,4 0,2%
  • BIST 100 9598,12 -0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 141,593 -0,598%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35844 -0,16426%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,01 0,036%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0197 -0,0535%
  • EURO/DOLAR 1,1043 0,2001%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5665 0,131%
  • STERLIN/DOLAR 1,30846 0,04243%
Borsa Haberleri
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
GERİ
İLERİ
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL