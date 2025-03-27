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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 443,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 439,5 milyon dolarlık DİBS satarken, 3,4 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

27 Mart 2025 | 15:56
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Mart haftasında net 443,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 439,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 3,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

HİSSE SENEDİ STOĞU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Mart itibarıyla 35 milyar 805,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Mart haftasında 28 milyar 759,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 875,4 milyon dolardan 18 milyar 703,3 milyon dolara, ÖST stokları da 739,3 milyon dolardan 716 milyon dolara indi.

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Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
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Turkcell temettü kararını duyurdu
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İLERİ
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