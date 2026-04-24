1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR)
%310 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 11,659 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)
Pay Başına Brüt Temettü: 103,00 TL
Pay Başına Net Temettü: 87,55 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 1996,00 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)