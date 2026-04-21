Bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı: Yüzde 462

Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, mevcut 270 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar 250 milyon TL artırarak 1 milyar 520 milyon TL’ye yükseltme kararı aldığını duyurdu.

Şirketin yaptığı başvuru kapsamında bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 462,96 olarak hesaplanırken, artırımın özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacağı belirtildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca,

1. Şirketimizin daha önce 25.03.2026 Tarih ve 2026/6 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 270.000.000 TL (iki yüz yetmiş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan, "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %462,962962962963 oranında artırılmak suretiyle, beheri 0,01 TL nominal değerde, toplam 125.000.000.000 adet pay karşılığı, 1.250.000.000 TL artırılarak 1.520.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan mali tablolarına göre; iç kaynaklardan yapılacak olan 1.250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca, Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış mali tablolardaki geçmiş yıl zararının, yine Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloda yer alan ‘Sermaye Düzeltme Farklarından' mahsup edilmesine ve ilk yapılacak Genel Kurul'da Pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulmasına ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası doğrultusunda tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yapılan sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ilişkin alınan kararı doğrultusunda,

2. Şirket sermayesine ilave edilen 1.250.000.000 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının ve böylece sermaye artırım işleminin tamamlandığının yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 1.250.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 20.04.2026 tarih ve 2026/10 Karar sayılı işbu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket iç kaynaklarından yapılacak olan 1.250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışına ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Kurulu Başkalığına gerekli başvuru bugün yapılmıştır.