"İstanbul Park, 5 dönem Formula 1'e ev sahipliği yapacak"

Erdoğan, "İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi bahçesinde düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) Tanıtım Programı'ndaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı.

Formula 1'in seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'de de Formula 1'in başta gençler olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisinin hatta tutkunlarının bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, yarışların ülkede 19 milyon civarında kişiye ulaştığını, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izlendiğini ifade ederek, "2005-2011 yılları arasında 7 yarış, Kovid döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar, İstanbul Park'ı, Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazıdı." dedi.

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapıları açarak bu spor dalına verdikleri önemi gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da dönemin Mercedes pilotu Hamilton'un, Michael Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik." diye konuştu.

Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine bakıldığında, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmenin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bilhassa 8'inci virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin 'istikrar adası' rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum. Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Programdan notlar

Tanıtım videosunun izletilmesiyle başlanan programda, Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Muhammed Ben Sulayem programda birer konuşma yaptı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stefano Domenicali'ye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Muhammed Ben Sulayem'e hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2027 yılında gerçekleşecek F1 Türkiye GP'nin sembolik startı için butona bastı.

Daha sonra Red Bull'un şampiyon araçlarından olan Yuki Tsunoda'nın kullandığı F1 test aracı, Galataport'tan hareketle, Karaköy güzergahını takip ederek Dolmabahçe'ye geldi. Turun tamamlanmasının ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, F1 direksiyonu hediye etti.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.