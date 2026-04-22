Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş., daha önce onaylanan bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Şirket, mevcut 103,2 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 310 oranında artırarak 423,12 milyon TL’ye yükseltecek. Bu kapsamda pay sahiplerinin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 23.02.2026 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 16/04/2026 tarih ve 25/725 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 20/04/2026 tarih, E-29833736-105.01.01.01-89945 sayılı yazısı ile 21/04/2026 (bugün) tarihnde tarafımıza bildirilmiş olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, artırılması kapsamında pay sahiplerimizin bedelsiz pay alma haklarının kullanım başlangıç tarihinin 24/04/2026 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.