Piyasaların yeni yol haritasını belirleyecek 3 başlık: Petrol, faiz ve bilançolar

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, “Piyasalarda ana gündem olmaya devam eden başlık Orta Doğu’daki gelişmeler ve bunun özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisi. ABD-İran hattındaki görüşmelere ilişkin haber akışı kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici oluyor. Bu tarafta gelecek her olumlu ya da olumsuz açıklama, risk iştahı üzerinde doğrudan etkili” dedi.



Yurt içinde ise 22 Nisan’da açıklanacak TCMB faiz kararının haftanın en kritik başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Barışık, ayın sonuna doğru yaklaşırken şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçlarının da piyasaların yönü açısından daha fazla önem kazanacağını ifade etti.



“BIST 100 güçlü performansını koruyor”



Orta ve uzun vadeli görünümü değerlendiren Barışık, Mart ayında artan jeopolitik risklerle birlikte BIST 100’de 12.500 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını, ancak sonrasında hızlı bir toparlanmayla endeksin yeniden 14.000 seviyesinin üzerine çıktığını hatırlattı.



Bu hareketin piyasada alıcı iştahının güçlü kaldığını gösterdiğini belirten Barışık, “Küresel borsalarda da toparlanma var ancak BIST 100 bu süreçte birçok endekse göre daha güçlü bir performans sergiledi. Dolar bazında 3,20 cent seviyelerinde bulunan endekste, jeopolitik risklerin azalması halinde yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 3,50 cent direncinin aşılması durumunda orta vadede 3,90 cent seviyeleri gündeme gelebilir” dedi.



“Yeni bir çatışma senaryosu piyasaları baskılayabilir”



Son dönemde artan açıklamalar ve Hürmüz Boğazı’na yönelik söylemlerin piyasalarda tedirginlik yarattığını belirten Barışık, olası bir çatışma senaryosunun etkilerine ilişkin şunları söyledi:



“Yaklaşık iki aydır finansal piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor. Yeni bir çatışma ihtimali ilk etapta petrol fiyatları üzerinden etkisini gösterebilir. Petrol fiyatlarında yaşanacak yükseliş, enflasyon beklentilerini bozabilir ve küresel risk iştahını baskılayabilir. Böyle bir senaryoda Borsa İstanbul’da daha temkinli bir görünüm şaşırtıcı olmaz. Ancak bu süreçte sektörler arasında ciddi ayrışmalar da görebiliriz.”

“Uzun vadeli bakış açısı hâlâ önemli”



Barışık, borsada uzun vadeli düşünmenin önemine de değinerek, yatırımcıların günlük dalgalanmalardan ziyade şirketlerin gerçek değerine odaklanması gerektiğini vurguladı:

“Uzun vadeli bakış açısı, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yarattığı gürültüyü filtrelemeyi sağlar. Ancak burada doğru analiz kritik. Şirketin finansalları, sektörü ve makro koşullar birlikte değerlendirilmeli. Gerektiğinde profesyonel destek almak yatırım sürecini daha sağlıklı hale getirir.”



Uzun vadede öne çıkacak şirketlerin özellikleri



Barışık’a göre uzun vadede yatırım yapılabilecek şirketlerde öne çıkan başlıca kriterler şöyle:



• Güçlü ve sürdürülebilir kârlılık

• Düzenli nakit akışı üretme kapasitesi

• Düşük borçluluk ve sağlam bilanço yapısı

• Rekabet avantajı ve güçlü pazar konumu

• Büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet

• Likiditesi yüksek ve kurumsal yönetimi güçlü yapı



“Yatırımcılar panik yapmamalı”



Murat Barışık, mevcut dönemde yatırımcıların temkinli ancak fırsatları da göz ardı etmeyen dengeli bir stratejiyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcı davranışlarının kritik olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:



• Portföyde belirli oranda nakit bulundurulmalı

• Defansif sektörlere ağırlık verilmeli

• Haber akışı yakından takip edilmeli

• Aşırı riskli pozisyonlardan kaçınılmalı

• Panik ve duygusal kararlarla işlem yapılmamalı