4 hissede özel emir trafiği: Garanti ve Migros listede

BIST 100 endeksinin dün günü %0,71 kayıpla 14.484,91 puandan tamamladığı negatif seansın ardından, piyasada kurumsal hareketlilik hız kazandı. Özellikle dört önemli hissede gerçekleşen özel emir işlemleri, yatırımcıların radarına girdi.

Borsa İstanbul'da 20 Nisan seansının %0,71 oranında geri çekilmeyle kapanmasının ardından, yeni işlem gününde gözler özel emir trafiğine çevrildi. Endeksteki satış baskısına rağmen, kurumsal yatırımcıların pozisyon değişikliğini işaret eden özel emir yöntemiyle şu hisselerde önemli hacimler kaydedildi:

Efor Yatırım (EFOR): Son dönemdeki geri alım programıyla dikkat çeken şirkette özel emir trafiği oluştu.

Garanti BBVA (GARAN): Bankacılık sektöründeki ağırlığıyla bilinen dev hissede blok el değiştirmeler görüldü.

Migros (MGROS): Perakende sektörünün lider oyuncularından Migros, özel emir hacminde listede üst sıralarda yer aldı.

Tatlıpınar Enerji (TATEN): Enerji sektöründe hareketli bir dönem geçiren hissede özel emirle işlem yapıldı.

Neden Özel Emir?



Özel emirler, genellikle Borsa İstanbul tarafından belirlenen limitlerin üzerindeki büyük hacimli işlemler için kullanılır. Bu işlemler tahtadaki anlık fiyatı doğrudan bozmadan, iki tarafın (genellikle kurumsal fonlar) anlaştığı bir fiyat üzerinden blok halinde gerçekleştirilir.