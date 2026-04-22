Limak Doğu Anadolu Çimento'dan temettü kararı

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC), 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kardan yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldı.


Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., yatırımcılarının merakla beklediği 2025 yılı kar dağıtım (temettü) tablosunu netleştirdi. 

Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketin elde ettiği kardan hissedarlara nakit ödeme yapılması teklif edilecek.

KAP'a Yapılan Bildirimin Finansal Detayları

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 21 Nisan 2026 tarihli açıklamada, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara ilişkin şu rakamlar paylaşıldı:

TFRS'ye Göre Net Dönem Karı: 2.879.046.031 TL

VUK Kayıtlarına Göre Cari Yıl Karı: 2.667.302.079,72 TL

TFRS'ye Göre Net Dağıtılabilir Kar: Yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1.983.892.860,49 TL

Hissedarlara Toplam 1 Milyar TL'yi Aşkın Ödeme

Yapılan finansal incelemeler ve hesaplamalar sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddeleri uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasına karar verildi.

Bu işlemlerin ardından şirket yönetim kurulu, kalan net dağıtılabilir kardan yatırımcılara şu şartlarda temettü ödenmesini teklif etti:

Hisse Başına Temettü: 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2 TL

Toplam Dağıtılacak Kar Payı: Brüt 1.032.359.400 TL

Son Karar Genel Kurul'un

Yönetim kurulu tarafından alınan bu nakit kar payı dağıtım kararı bir teklif niteliği taşıyor. Söz konusu temettü ödemesinin kesinleşmesi ve takvime bağlanması için, teklifin gerçekleştirilecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve kabul edilmesi gerekiyor.

