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Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)

İş Yatırımın 'Günlük Yabancı Oranları 18/07/2024' raporuna göre yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler şöyle:

18 Temmuz 2024 | 08:57
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)

İş Yatırım'ın raporunda şu bilgiler paylaşılıyor: 

  • Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BJKAS:3.06 bps, SAFKR:1.94 bps, OZYSR:1.74 bps, iken, azalan hisseler ise; AKYHO:-3.03 bps, ETILR:-1.77 bps, DOCO:-1.56 bps. olarak görüntülenmektedir.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; PSDTC:10 gün, RYGYO:10 gün, DOKTA:9 gün, ESEN:9 gün, FMIZP:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ATLAS:10 gün, DESA:10 gün, HOROZ:10 gün, TRILC:9 gün, BMSTL:8 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Kaynak. Matriks Haberler / İş Yatırım Araştırması
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