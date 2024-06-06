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Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında net 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 20,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı alırken, 528,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Hisse satışı haftalık bazda son iki yılın en sert satışı olarak kaydedildi.

06 Haziran 2024 | 17:28
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet M,rkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında net 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 528,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 857,8 milyon dolardan 9 milyar 935,7 milyon dolara çıkarak son 4 yılın zirvesine ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Mayıs itibarıyla 42 milyar 319,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 31 Mayıs'ta 41 milyar 118,5 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 283,7 milyon dolardan 303,4 milyon dolara yükseldi.

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Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
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