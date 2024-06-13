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Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında net 540,8 milyon dolarlık DİBS ve 78,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 542,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

13 Haziran 2024 | 16:21
Son Güncellenme: 13 Haziran 2024 | 16:22
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında net 540,8 milyon dolarlık DİBS ve 78,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 542,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler tarihte ilk kez 11 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolardan 10 milyar 615,8 milyon dolara çıkarak son 4 yılın zirvesine ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Mayıs itibarıyla 41 milyar 118,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 7 Haziran'da 39 milyar 517,1 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 303,4 milyon dolardan 382,6 milyon dolara yükseldi.

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