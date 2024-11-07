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Yabancılar borsada alıma geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta haftasında 110,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

07 Kasım 2024 | 16:49
Yabancılar borsada alıma geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında net 110,8 milyon dolarlık hisse senedi, 621,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ekim itibarıyla 30 milyar 186,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Kasım'da 30 milyar 480,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 15 milyar 555 milyon dolardan 16 milyar 184,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları ise 386,9 milyon dolardan 383,8 milyon dolara geriledi.

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