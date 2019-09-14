Yabancıların alıma geçme zamanı mı?
Yabancı yatırımcılar sekiz ayda 462,8 milyon dolarlık hisse sattı.
Ekonomik verilerdeki iyileşme ve siyasi tansiyondaki düşüş sürerse yabancılar tekrar alıma geçebilir.
Yüksek iskontolu BİST’in ve ucuzlamış TL varlıkların yabancılara fırsat sunduğu da kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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