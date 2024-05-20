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Yaprak Süt ve Besi (YAPRK) temettü teklifini duyurdu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'ya yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu.

20 Mayıs 2024 | 16:24
Yaprak Süt ve Besi (YAPRK) temettü teklifini duyurdu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi'ni duyurdu. Buna göre şirket kar payı dağıtılmaması teklifini genel kurul onayına sunacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklama ve paylaşılan bilgiler şöyle:

YAPRAK'TAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 136.326.975 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 63.630.094,82 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.Buna göre;

  • 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmaması,
  • VUK kayıtlarına göre hesaplanan 63.630.094,82 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 62.454.316,9 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
  • VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 63.630.094,82 TL net dönem karını ihtiva eden Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabı 33.125.649,04 TL negatif bakiye vermekte olup enflasyon düzeltmesi kaynaklı toplam 97.091.371,54 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK düzenlemelerine göre oluşan 97.091.371,54 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon düzeltme farklarınından mahsup edilmesi,
  • TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 136.326.975 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 135.151.197,08 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması,
     
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