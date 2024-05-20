Yaprak Süt ve Besi (YAPRK) temettü teklifini duyurdu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi'ni duyurdu. Buna göre şirket kar payı dağıtılmaması teklifini genel kurul onayına sunacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklama ve paylaşılan bilgiler şöyle:

YAPRAK'TAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 136.326.975 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 63.630.094,82 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.Buna göre;