Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)

SPK, 6 Şubat tarihli bülteninde EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (EYGYO) bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 250) onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Şubat 2025. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 200.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 190.000.000 TL'si dönem karından, 167.000.000 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 54.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 89.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 500.000.000,-TL artırılarak 700.000.000,-TL'ye çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.10.2024 tarihinde yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 06.02.2025 tarihli 2025/7 sayılı bülteni ile duyurulmuş ve ekte yer alan ihraç belgesi ve Esas Sözleşme sermaye maddesi onaylanmıştır.