Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: 100 lot 1909.98 lot oluyor

Borsa İstanbul Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (OSMEN) yüzde 1809,98170 bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay vermişti. Osmanlı Yatırım paylarında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 9 Ağustos cuma günü. Bedelsiz sermaye artırımıyla birlikte hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 1909.98 lotu olacak.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, 20.942.609 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (Geçmiş Yıllar Karları) karşılanmak suretiyle 379.057.391 TL artırılarak 20.942.609 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapmış olduğumuz 21.05.2024 tarihli başvurumuzun onaylandığı, SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 2024/37 sayılı bülteni ile kamuya ilan edilmiştir" demişti.