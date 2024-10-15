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Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (16 Ekim)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlagınç tarihi yarın, yani 16 Ekim 2024

15 Ekim 2024 | 21:07
Son Güncellenme: 15 Ekim 2024 | 21:17
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (16 Ekim)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 200) onayı almıştı. Şirket, dün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 16 Ekim 2024 olduğunu duyurdu.
Akiş GYO bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 11.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 - 55 / 1523 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 09.10.2024 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.

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15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
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İLERİ
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