Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (16 Ekim)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 200) onayı almıştı. Şirket, dün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 16 Ekim 2024 olduğunu duyurdu.

Akiş GYO bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 11.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 - 55 / 1523 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 09.10.2024 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.