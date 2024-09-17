Yarın 3 hisse bedelsiz, 1 hisse bedelli sermaye artırımı yapacak (18 Eylül)

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. (HEKTS) - BEDELLİ

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) SPK'dan bedelli sermaye artırımı (%233,20158) onayı almıştı. Şirketin dün KAP'a yaptığı bildirimde 'Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi' 18 Eylül 2024 olarak açıklandı. Açıklama şöyle:

Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %233,20158 bedelli oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 18.09.2024 ile 02.10.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' ın www.kap.org.tr, Hektaş Ticaret T.A.Ş.' nin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR) - BEDELSİZ

Şirket yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Eylül 2024. Şirketin açıklaması şöyleydi: Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2023 yılı net karından karşılanmak suretiyle, 486.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 243.100.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK'nın 12/09/2024 tarih ve 2024/47 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18/09/2024' tür.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Şirket SPK'dan yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Eylül 2024. Şirketimizin 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 180.000.000 TL (%500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hak kullanım başlangıç tarihi 18.09.2024 olarak belirlenmiştir.



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (RYSAS)

Şirket, SPK'dan yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Daha önce duyusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 2.000.000.000,-TL (iki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000,-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 1.500.000.000,-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) artırılarak 2.000.000.000,-TL'ye (iki milyar Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme' sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.05.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2024 tarih ve 52/1438 sayılı kararıyla onaylanmış olup 12.09.2024 tarih ve 2024/47 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaya dair üst yazı bugün (17.09.2024) Şirketimiz tarafından tebliğ alınmıştır. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.09.2024 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılacaktır. Sernaye Piyasası Kurulu Onaylı Sermaye ve Paylar maddesi ve onaylı ihraç belgesi yazımız ekinde yer almaktadır.