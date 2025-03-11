ARA
DOLAR
36,59
0,13%
DOLAR
EURO
39,97
0,90%
EURO
GRAM ALTIN
3424,48
0,89%
GRAM ALTIN
BIST 100
10460,87
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527

Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 12 Mart 2025.

11 Mart 2025 | 16:07
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) SPK'dan yüzde 1527,96491 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 12 Mart 2025. Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, 61.426.385,06 TL çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 938.573.614,94 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2025 tarih ve 2025/ 13 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve onaylı tadil metni ekte sunulmuştur. 938.573.614,94 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.03.2025 tarihi olarak belirlenmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3424,48 0,89%
  • ALTIN ONS 2911,08 0,75%
  • BIST 100 10460,87 0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,843 0,387%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4414 -0,17695%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,35 -3,3023%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5887 0,1278%
  • EURO/DOLAR 1,0923 0,8159%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9664 0,9018%
  • STERLIN/DOLAR 1,29325 0,42086%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL