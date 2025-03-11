Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) SPK'dan yüzde 1527,96491 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 12 Mart 2025. Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, 61.426.385,06 TL çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 938.573.614,94 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2025 tarih ve 2025/ 13 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve onaylı tadil metni ekte sunulmuştur. 938.573.614,94 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.03.2025 tarihi olarak belirlenmiştir.