Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 11 Mart 2025. Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 400 oranında artırılarak 100.000.000- TL'den (Yüzmilyon Türk Lirası), 500.000.000 -TL'ye (Beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 365.906.724,00 -TL (Üçyüzaltmışbeşmilyondokuzyüzaltıbinyediyirmidört Türk Lirası) tutarındaki artışın Sermaye düzeltmesi olumlu farkların'dan kalan 34.093.276,00 -TL (Otuzdörtmilyondoksanüçbinikiyüzyetmişaltı Türk Lirası) tutarında geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 06.03.2025 tarihli 2025/13 sayılı bülteni ile duyurulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.03.2025'tir.

