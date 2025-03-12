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Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Mart 2025.

12 Mart 2025 | 19:23
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) SPK'dan yüzde 6106,89655 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Mart 2025. Hisse fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "Emisyon Primi", "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" ve "Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılanmak üzere 8.855.000.000 TL arttırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 9.000.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz 06.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13.03.2025 olarak belirlenmiştir.
 

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12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
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