ARA
DOLAR
37,96
0,04%
DOLAR
EURO
41,21
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
3823,77
0,00%
GRAM ALTIN
BIST 100
9523,31
-1,41%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 900

Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 900

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangı tarihi yarın, yani 3 Nisan 2025.

02 Nisan 2025 | 17:30
Son Güncellenme: 02 Nisan 2025 | 17:57
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 900

Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangı tarihi yarın, yani 3 Nisan 2025. Şirketin hisse fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimiz, Sermaye piyasası kuruluna 18.10.2024 tarihinde, 108.000.000,00 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı olarak, %900 artırımla 1.080.000.000,00 TL çıkarılması için başvuruda bulunulmuştu. Yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye başvurumuz Kurul'un 27.03.2025 tarih 2025/19 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Onaylı İhraç belgemiz ve onaylı tadil metnimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Hak kullanım tarihi 03.04.2025 olarak belirlenmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3823,77 0%
  • ALTIN ONS 3133 0,6%
  • BIST 100 9523,31 -1,41%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,89 -0,245%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4244 0,0172%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,25 -0,1804%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9612 0,0383%
  • EURO/DOLAR 1,0822 -0,304%
  • EURO/TURK LIRASI 41,2138 0,0659%
  • STERLIN/DOLAR 1,2987 -0,16144%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Fenerbahçe Borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Fenerbahçe Borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
İş Bankası'ndan KAP'a sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL