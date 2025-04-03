Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 900

Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangı tarihi yarın, yani 3 Nisan 2025. Şirketin hisse fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimiz, Sermaye piyasası kuruluna 18.10.2024 tarihinde, 108.000.000,00 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı olarak, %900 artırımla 1.080.000.000,00 TL çıkarılması için başvuruda bulunulmuştu. Yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye başvurumuz Kurul'un 27.03.2025 tarih 2025/19 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Onaylı İhraç belgemiz ve onaylı tadil metnimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Hak kullanım tarihi 03.04.2025 olarak belirlenmiştir.

