Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (20 Aralık)

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR) / Yüzde 200

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) SPK'dan bedelsiz onayı (Yüzde 200) almıştı. Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Şirketimizin 40.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000, - TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %200 oranında artırılarak çıkarılmış sermayesinin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 120.000.000, - TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-64588 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20.12.2024 tarihinde başlanacaktır.



MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MRGYO) / Yüzde 190

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 190) onayı almıştı. Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı. Şirketimiz 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 376.200.000 -TL(ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %190 oranında artış ile 714.780.000 TL artırılarak 1.090.980.000 TL'ye çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı bülten ile Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin 16.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2024 olarak belirlenmiştir.

