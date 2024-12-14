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Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44, dolar/TL yüzde 0,49, altının gram fiyatı yüzde 1,42 artarken avro/TL yüzde 0,45 azaldı.

14 Aralık 2024 | 11:45
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,44 üstünde, 10.125,46 puandan tamamladı.

  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46 yükselişle 20 bin 303 liraya çıktı. 
  • Geçen hafta sonu 4 bin 943 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,36 artarak 5 bin 10 liraya yükseldi.

  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 34,9500 liraya çıkarken avro ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,98 ve emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonlarının arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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