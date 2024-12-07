Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44, dolar/TL yüzde 0,24 ve avro/TL yüzde 0,67 artarken, altının gram fiyatı yüzde 0,47 azaldı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 üzerinde 10.081,00 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,52 düşüşle 20 bin 10 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, avro da yüzde 0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53 ve emeklilik fonları yüzde 1,59 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.