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Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var

2-6 Aralık haftası yatırım araçlarının performansı...

07 Aralık 2024 | 10:34
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44, dolar/TL yüzde 0,24 ve avro/TL yüzde 0,67 artarken, altının gram fiyatı yüzde 0,47 azaldı.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 üzerinde 10.081,00 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,52 düşüşle 20 bin 10 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, avro da yüzde 0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53 ve emeklilik fonları yüzde 1,59 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2944,98 0,36%
  • ALTIN ONS 2633,26 0,07%
  • BIST 100 10081 1,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,961 -0,086%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41505 0,87613%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,55 -0,9382%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7865 0,2951%
  • EURO/DOLAR 1,0568 -0,1469%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8113 -0,033%
  • STERLIN/DOLAR 1,27396 -0,0945%
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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
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