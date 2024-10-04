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Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,58 ve altının gram fiyatı yüzde 0,14 azalış kaydederken, dolar/TL yüzde 0,28 artış gösterdi.

04 Ekim 2024 | 22:46
Son Güncellenme: 04 Ekim 2024 | 23:15
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp

BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

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  • ALTIN GRAM - TL 2920,93 0,15%
  • ALTIN ONS 2652 -0,15%
  • BIST 100 9109,34 2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,722 1,211%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35757 0,15197%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95 0,3963%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2596 0,3086%
  • EURO/DOLAR 1,0973 -0,5195%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6475 -0,5047%
  • STERLIN/DOLAR 1,31232 -0,02247%
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Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (4 Ekim)
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
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Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
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