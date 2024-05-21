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  • Yatırımcılara 'portföyünüzü çeşitlendirin' önerisi

Yatırımcılara 'portföyünüzü çeşitlendirin' önerisi

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, yatırımcıları, yüksek oynaklık gösteren hisselere yatırım yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı, risk yönetimi açısından "portföy çeşitlendirme" stratejisi uygulamalarını önerdi.

21 Mayıs 2024 | 11:52
Yatırımcılara 'portföyünüzü çeşitlendirin' önerisi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öztürk, finansal ürünlerin fiyatlarıyla ilgili risk hesabının, o ürünün belirli dönemlerdeki fiyat değişimlerinin standart sapmasıyla belirlendiğini söyledi.

"Bu hesaplama yöntemi, finansal piyasaların volatilitesini anlamak ve yatırımcıların karşı karşıya oldukları riskleri daha iyi değerlendirmek için kritik bir araçtır." diyen Öztürk, özellikle de günlük yüksek dalgalanma gösteren hisselerin, yatırımcıların portföylerinde önemli riskler oluşturabileceğini belirtti.

Ani yükselen hisselerin gelecekte de aynı performansı gösterecekmiş algısının yatırımcılar arasında yaygın olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu hisselerin geçmişte göstermiş oldukları performansları, gelecekteki durumları açısından gösterge değildir." dedi.

Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve çocuk yaşta bu eğitimin verilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, "Yatırımcıların risklerini minimize etmek için portföy çeşitlendirme stratejilerini benimsemeleri gerekiyor. Portföy çeşitlendirme, yatırımcıların risklerini tek bir hisseye odaklanmak yerine, farklı varlık sınıflarına ve finansal ürünlere yayarak azaltmalarını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, portföy çeşitlendirmenin, yatırımcıların daha dengeli ve sürdürülebilir getirilere ulaşmalarına yardımcı olacağına işaret ederek, bunun risk yönetimi açısından da etkili bir strateji olduğuna işaret etti.

FODER olarak finansal okuryazarlık konusunda çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Öztürk, "Finansal okuryazarlığın yaygınlaşması, bireylerin ve toplumların ekonomik refah seviyelerini artırmak için önemli bir adımdır. Yatırımcıların finansal ürünler ve piyasalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu sayede yatırımcılar, daha bilinçli karar alabilecekler ve finansal hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerdir." diye konuştu

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