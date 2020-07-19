Piyasalar, bahar aylarındaki zorlu süreçten sonra, ekonomilerdeki kırılganlığın azaltılmasına yönelik tedbirlerle birlikte şu anda daha dengeli bir süreç yaşıyor. Türkiye piyasalarında da yabancı satışlarına rağmen TL mevdutta negatif faiz ortamıyla birlikte yerli yatırımcıların alternatif getiri arayışları öne çıkıyor.

Yabancı yatırımcının borsada takas payı 16 yıl sonra yüzde 50’nin altına inerken, endeks tarafında yerli yatırımcı alımlarıyla ve güçlü işlem hacimleriyle pozitif eğilim devam ediyor. BiST-100 bu süreçte en düşük 82.000’i gördükten sonra arkasından başlayan ralli ile 120.000’e kadar ulaştı. Temmuz ayı itibarıyla düzeltmeler olmakla birlikte bu satışlar zayıf kalıyor ve olası düzeltmeler alım fırsatı olarak görülüyor.

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini indirme eğilimine ara verirken, kur tarafında daha dengeli bir süreç yaşanıyor. Dünyada genişleyici para politikaları ise başta altın olmak üzere emtiaları destekliyor. Bu ortamda altının ons fiyatı Kasım 2011’den sonra tekrar 1.800 doları aşarken, gram altın ise ilk kez 400 TL’nin üzerini gördü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.