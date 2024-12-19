Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (CGCAM) bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuz, 19.12.2024 tarihinde, izahnamemizde de yer aldığı üzere ve fon kullanım raporumuza uygun olarak; Aydın/Kuyucak ticari soğutucu camları tesisimizde halen üretimini yapmakta olduğumuz yüksek enerji tasarruflu sağlayan yalıtımlı cam üretim kapasitemizi %60 artıracak ve sahip olduğu teknik donanımlar ile birçok farklı ürünü üretebilecek yeni bir yatırım kararı almıştır. Söz konusu yatırımın devreye girmesi ile ihracat pazarlarında ciro artışı hedeflenmektedir. Yatırımın devreye girişi 2025'in ilk yarısı olarak öngörülmektedir.

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR