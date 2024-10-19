Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) bugün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı:

13.08.2024 tarihinde Şirketimizin %51 hissesine sahip olduğu DEFİC Globe Enerji A.Ş.'nin (Defic Globe) Romanya'daki İştirakleri uhdesindeki iki ayrı güneş santrali yatırımını birlikte yapmak üzere Shangai Electric Power Co Ltd (SEP) ile yaptığımız ortaklık anlaşmasını duyurmuştuk.

Yapılan anlaşma kapsamında Romanya'da kurulu İştiraklerimizdeki toplam 129 MWp kapasiteli santrallerin yatırımı, Çin'in önde gelen enerji gruplarından ve 2023 sonu itibariyle 22.400 MWh kurulu güce sahip Shangai Electric Power Co Ltd (SEP) ile birlikte yapılacaktır. Güneş santrallerinin; mühendislik hizmetleri, yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının kurulumu dahil anahtar teslim inşaatı da grubumuzca yapılacak olup EUR 65,8 milyon tutarında sözleşme imzalanmıştır. Romanya Rekabet Kurumu'nun onayı tamamlanmış ve İştiraklerin %75 hissesi SEP'e devredilmiştir. İştiraklerin %25 hissesi ise Defic'de kalacaktır (Defic'in %25 olan hissesini %30'a çıkarma opsiyonu bulunmaktadır). Santrallerin inşaatına kısa süre içinde başlanacaktır. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle global oyuncu olma yolunda adım atarken diğer yandan da taahhüt hizmetlerindeki büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.