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Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

06 Ağustos 2024 | 18:55
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,18 puan düşerek 9.881,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 268,26 puan ve yüzde 2,71 artışla 10.161,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.881,23, en yüksek 10.193,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 9.881,23 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,72 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile sigorta oldu.
  • Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,65 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,12 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 10.733,46 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından bugün risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeks, Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 383 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 383 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artarak 2 milyon 640 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,3750 lira, satışta 33,5088 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,2340 lira, satışta 33,3672 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi de 144,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 76,3 dolardan işlem görüyor.

 

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  • DOLAR/JAPON YENI 145,208 0,714%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3763 -0,44594%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,675 0,5339%
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GERİ
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