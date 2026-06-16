Yiğit Akü’den kar payı dağıtım teklifi var

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını KAP’a bildirdi. Şirket, 65.360.830,85 TL nakit kâr payı dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli pay için brüt 0,2175069 TL, yüzde 21,75069 oranında kâr payı ödenmesi planlanıyor. Stopaj sonrası net kâr payı ise 0,1848808 TL ve net oran yüzde 18,48808 olarak belirlendi. Kâr payının peşin ve tek seferde ödenmesi öngörülürken, dağıtım tarihinin şirketin nakit akışına göre ayrıca belirleneceği bildirildi.

Şirket, söz konusu kâr payı dağıtım teklifinin 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacağını açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz 15.06.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 186.745.231 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; 2025 yılında 3.724.135,98 TL tutarında "Bağış " yapıldığı, bu nedenle 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak " Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"'nın 190.469.366,98 TL olduğu,



Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 466.897.631,90 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" ‘nin üst sınır olan 60.100.000 TL'na kadar (88.001.550,43 TL kanuni yedek akçe ayrılmıştır.) ayrılmış olması nedeni ile Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmadığı 466.897.631,90 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,



Kar dağıtımında 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Dönem Net Karının (190.469.366,98 TL) %35'i oranına tekabül eden 65.360.830,85 TL kâr payı dağıtılmasına,



-Yasal kayıtlarda kalan 401.536.801,05 TL dönem karının ise olağanüstü yedeklere eklenmesine,

-Kar payının tek seferde ödenmesine ve dağıtım tarihinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına, bu kapsamdaki uygulamanın Şirketimizin 17.07.2026 tarihinde yapılacak olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.