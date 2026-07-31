82 yıl sonra yeniden gökyüzüyle buluştu

Restorasyon sürecinin sabır gerektirdiğini ifade eden Öztürk, "Dünyada yalnızca 8 adet Focke-Wulf 190 bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısı uçabilir durumda. Bu tarihi hava araçlarından birinin Türkiye'de yeniden uçuyor olması ve müzemizde sergilenecek olması, ülkemizin havacılık kültürü açısından büyük önem taşıyor." dedi.