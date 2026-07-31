İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı

Metro İstanbul, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı EventPark’ta düzenlenecek 5. İstanbul Festivali nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra Merkez ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında sefer saatlerini 00.30’a kadar uzattı.

Uzatma uygulaması 3 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde geçerli olmayacak, bu günlerde seferler normal saatinde sona erecektir. Ayrıca Anadolu Yakası’ndaki M4 ve M5 hatlarındaki son trenler, Marmaray’ın son sefer saatleriyle entegre şekilde hizmet verecektir.