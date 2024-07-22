Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması

Yükselen Çelik A.Ş.'den bugün (22 Temmuz) KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 19.12.2023 tarihli kararı ile 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde; 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, Geçmiş Yıllar Karlarından 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL karşılanmak üzere %100 artış yapılarak 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır.

125.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin %100 artışla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi Şirketimize ulaştığında hak kullanım tarihi ile ilgili gerekli duyurular ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.