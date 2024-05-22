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Yünsa'dan 'bedelsiz' açıklaması var

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nı bildirdi.

22 Mayıs 2024 | 11:02
Yünsa'dan 'bedelsiz' açıklaması var

Yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı alan Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'den bugün (22 Mayıs) Kamuyu Aydınlatma Platformuna yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı karanına ilişkin açıklama yapıldı.  
Açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz tarafından 02.05.2024 tarihinde başlatılan iç kaynaklardan sermaye artırımı süreci kapsamında; toplam 420.000.000,- TL tutarındaki iç kaynakların 03.05.2024 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı 21.05.2023 tarihli Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiş, böylece sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır. Artırılan 420.000.000,- TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, SPK onayı sonrası payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin Mali İşler Direktörü Semih UTKU ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat DOĞAN tarafından yürütülmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

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