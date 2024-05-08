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  • Yüzde 540'lık 'bedelsiz' için SPK'ya başvuracak

Yüzde 540'lık 'bedelsiz' için SPK'ya başvuracak

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) 7 Mayıs'ta KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

08 Mayıs 2024 | 06:52
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2024 | 07:08
Yüzde 540'lık 'bedelsiz' için SPK'ya başvuracak

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 'den (DAPGM) 7 Mayıs'ta KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulu 7 Mayıs 2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak;

1. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.236.400.779 TL artırılarak 413.599.221 TL'den 2.650.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Artırılan tutarın 663.450.024 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 849.900.779 TL'sinin hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından ve 723.049.976 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

3. Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4. Artırılan 2.236.400.779 TL tutarındaki sermayenin 416.351.993,040 TL tutarındaki (416.351.993,040 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 277.568.009,238 TL tutarındaki (277.568.009,238 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu imtiyazlı paylardan ve 1.542.480.776,722 TL tutarındaki (1.542.480.776,722 adet) kısmının ise nama yazılı C grubu paylardan oluşmasına,

5. Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile ilgili diğer kurumlara başvuruda bulunulmasına Oy birliği ile karar vermiştir. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


 

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