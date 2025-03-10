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Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var

4 zincir market bugün KAP'a yaptıkları açıklamada Rekabet Kurumu soruşturmasını duyurdu. Açıklamalarda "Soruşturma açılması, kanunun ihlal edildiği şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

10 Mart 2025 | 11:23
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var

Rekabet Kurulu aralarında Carrefoursa, BİM, Migros ve Şok’un da bulunduğu; hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma başlattı. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (CRFSA)

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)

Açıklama şöyle: Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Soruşturma açılması, kanunun ihlal edildiği şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)

Açıklama şöyle:Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

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