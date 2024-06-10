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Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) genel kurulda onaylanan temettü kararını bugün KAP'a bildirdi.

10 Haziran 2024 | 17:25
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) bugün (10 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na genel kurulda kabul edilen temettü kararını duyurdu. Buna göre Ziraat GYO, pay başına brüt 0,0418358 TL, net 0,0418358 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 30 Ağustos 2024 olarak duyuruldu.

ZİRAAT GYO'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Şirketimizin, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2023 Yılı net dönem kârından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 196.361.432,-TL'nin Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak 30.09.2024 tarihine kadar dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması 10 Haziran 2024 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

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Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
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