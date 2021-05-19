Pandemi döneminde 5 milyon TL yatırımla mutfak eşyaları sektörüne adım atan Kadı Kızı, şu an online kanaldan satışlarını sürdürüyor. Şirket 2022 yılında Türkiye genelinde mağazalar açmayı hedefliyor.

Hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme ivmesine giren ev ve mutfak eşyaları sektörü, insanların eve kapanmasıyla birlikte daha da yoğun ilgi gördü. Pandemi ile birlikte restoranların kapanması, online alışverişte ev ve mutfak eşyalarına olan talebi de artırdı.

Aynı zamanda Türkiye’de turizm ve otelcilik faaliyetlerinin artan bir hızla gelişme göstermesi, turizm ve otelcilik sektörüyle yoğun iş birliği içinde olan sofra ve mutfak eşyaları sektörünün de geleceğini paralel olarak olumlu etkileyeceği görülüyor.

Geçen yıl ekim ayında faaliyete başlayan sofra ve mutfak eşyaları markası Kadı Kızı’nın 35’ten fazla çeşit ürünü bulunuyor. Yakın zamanda çıkaracağı farklı segmentteki ürünlerle toplamda 50 çeşit ürün satışa sunulacak.

İki yıllık AR-GE ve altyapı çalışmalarından sonra öncelikle online pazarda yol kat eden Kadı Kızı, pandemi ile birlikte yatırımlarına hız verdi. 2020 yılı içerisinde 5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiren Kadı Kızı, Türkiye’de her evin mutfağında en az bir ürün ile girmeyi hedefliyor.

Öncelikle yurtiçinde en güçlü online pazar yerlerinde ürünlerini satışa açan Kadı Kızı; İstanbul, Kahramanmaraş, Bilecik, Afyon gibi Türkiye’nin birçok ilinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Şu an online kanallardan satış yapan şirket, 2022 yılında mağazalaşmaya başlamayı hedefliyor.

YURTDIŞINA AÇILACAK

İlk hedeflerinin corner noktalar oluşturarak mağazalaşmaya adım atmak olduğunu ifade eden Kadı Kızı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özlem Mekik, “Ürün çeşitliliğimiz yeterli seviyeye geldiği zaman kendi mağazalarımızı da önce Türkiye’de sonra da yurtdışında açma hedeflerimiz var” diyor.

Pandeminin getirdiği sorunlarla birlikte perakende sektörünün ciddi zarar gördüğünü kaydeden Mekik, “Sürecin bu şekilde ilerlemesi

mağazalaşma konusunda bizi biraz daha çekingen davranmaya zorluyor. Dolayısıyla 2021 yılı planları çerçevesinde mağaza açılışı düşünmüyoruz. Online kanalı güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.

Bu yılın ikinci yarısında Avrupa, Ortadoğu ve Rusya’ya da satışa başlayacaklarının bilgisini veren Mekik, bu yıl 15 milyon TL ciro hedeflediklerini belirtiyor.

Mekik, şöyle devam ediyor: “Önceliğimiz İstanbul’un stratejik noktalarında mağaza açmak olacak. Online satışlarımızda kullandığımız analiz-istatistik yazılımları ürünlerimize hangi illerden talep olduğunu detaylarıyla birlikte sunuyor.

Baktığımızda büyük şehirler dışında Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da da çok ciddi bir satış hacmi yakalamış durumdayız.”

“İSTİHDAMIMIZI ARTIRACAĞIZ ”

“Online pazarda büyük bir ivme kazanarak istediğimiz rakamlara ulaştık. Şu an için 20 kişilik bir ekibimiz var. Bu sayıyı 2021 yılında 30’a tamamlamayı planlıyoruz.

Asıl istihdamın ivme kazanacağı yıl, 2022 olacak. Mağazalaşmaya başlamamız ile birlikte planlarımızda olan illerde müşterilerimize ürünlerimizi ulaştıracağız.

2021 yılında tasarımını yaptığımız ürünlerin üretimini ve AR-GE çalışmalarını yaparak emin adımlar ile mağazalaşmak istiyoruz.”