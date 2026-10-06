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Tasfiye edilen fonlar için yeni kanun teklifi 'Meclis'e geliyor

Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclis'e tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 10 maddelik kanun teklifinin ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tasfiye edilen fonlar için yeni kanun teklifi 'Meclis'e geliyor

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklif 10 maddeden oluşacak.

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