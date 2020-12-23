Anadolu Grubu’nun inovasyon programı olan Bi-Fikir, pandemiye rağmen yeni fikirlerle büyüyor. Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile altı yılda yarattığı değer, 680 milyon TL’yi aştı.

Anadolu Grubu’nun çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm grup şirketlerine katma değer sağladıkları inovasyon platformu Bi-Fikir tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu Grubu çalışanları, tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen, projelerini tamamlayarak grubun gelişimine ve inovasyon çalışmalarına katkıda bulunan çalışmalara imza atmayı bu yıl da sürdürdü.

Altıncısı gerçekleştirilen Bi-Fikir’de finale kalan ekipler, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıttı. Programda bu yıl ‘Mucitler’ kategorisinde +1 (ArtıBir) projesi ile Anadolu Efes Türkiye, ‘Kaşifler’ kategorisinde ise Kompozit Lata projesi ile Adel Kalemcilik birinci oldu.

BİN 832 PROJE HAYATA GEÇTİ

Bi-Fikir kapsamında 2015 yılından bu yana 5 bin 440 hızlı uygulama ve bin 832 proje hayata geçirilirken, altı yılda yaratılan toplam değer 680 milyon TL’yi aştı. Fikirlerin hayata geçirilme oranında Anadolu Grubu genelinde yüzde 23’e ulaşıldı.

Sonuç olarak, yaklaşık her dört fikirden bir tanesi gerçeğe dönüştü. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, pandeminin yol açtığı ekonomik ve sosyal krizin, küresel anlamda birçok değişimi tetiklediğini belirterek, “Geleceğin liderleri, kendini zor koşullar altında kanıtlayan ve değişim rüzgârında hızlı

koşan bireyler arasından çıkacak” dedi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da, ‘yeniliğe öncülük etmek’ ve ‘değişime ayak uydurmak’ kavramlarının Anadolu Grubu’nun vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Zorlu, “Anadolu Grubu ailesinin her bir bireyinin ortak aklımıza katabilecekleri çok değerli. İşte Bi-Fikir de tam olarak bunun için var” diye konuştu.